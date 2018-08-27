"Все эти годы я молчала": Наталья Могилевская неожиданно заговорила о Кузьме

Наталья Могилевская рассказала о новой песне / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица, актриса, телеведущая, продюсер, народная артистка Украины Наталья Могилевская поделилась фото, на котором она запечатлена с Кузьмой "Скрябиным", который трагически погиб в феврале 2015 года.

42-летняя исполнительница на своей странице в Instagram сообщила о том, что написала песню, посвященную Кузьме.

"Кузьме исполнилось бы 50... К его юбилею я спела песню. Вы услышите ее 2 сентября в эфире. Все эти годы я молчала, ничего не могла сказать о нем, но сейчас хочу передать своего рода письмо "personal Jesus" от него Украине. Я уверенна, у всей планеты один ангел хранитель - Иисус, а у нашей страны целых два... и второй - это Кузьма", - написала артистка.

Ранее Наталью Могилевскую раскритиковали за глубокое декольте.