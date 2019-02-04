Oxxxymiron прокомментировал смерть Децла и выложил переписку с ним

4 февраля 2019, 21:19

По его словам, с Децлом они "так и не пересеклись".

Кирилл Толмацкий (Децл)

Рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) прокомментировал известие о смерти Кирилла Толмацкого (Децла) и опубликовал переписку, в которой музыканты обсуждают возможность личной встречи с целью выяснить отношения.

Об этом Федоров написал в Twitter.

"RIP, Децл. Никогда его не слушал и не принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я, смогли в своt время сформулировать свой ответ", - написал Фдоров.

По его словам, с Децлом они "так и не пересеклись".

Российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве.

Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь".

У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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Децл Oxxxymiron
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