"Беременная" Настя Каменских засветила округлые формы на фото

Настя Каменских похвасталась пышными формами / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских похвасталась аппетитной фигурой на отдыхе в одном из киевских ресторанов.

Певица выложила на своей странице в Instagram снимок, на котором она позирует в черном гольфе, темных штанах с минимумом макияжа.

Поклонники стали недоумевать – где же округлый живот и беременность певицы, о которой не утихают ни СМИ, ни отчаянные фанаты артистки. На фото она выглядит стройной, к тому же, певица часто демонстрирует фигуру в облегающих платьях, где нет и намека на беременность.

"Попа как у Ким", "Так где беременность, пишут уже полгода", "Ну наконец-то в одежде", "Она нашла дома одежду наконец-то", "С годами только лучше", - писали юзеры.

Ранее Настя Каменских разозлила сеть откровенным фото в туалете.