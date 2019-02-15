"Попытка хайпа?": сеть разнесла новый клип Веры Брежневой

Артистка выпустила видеоработу на трек "Люди любите друг друга".
Украинская певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Люди любите друг друга".
Ролик появился на YouTube-канале Meladze Music. Режиссером видео выступил Алан Бадоев.
36-летняя артистка в клипе предстает в необычной маске и блестящем наряде.
Однако, фанаты на оценили клип, и назвали его непонятным и "попыткой хайпа".
"Люблю клипы Бадоева, прекрасная песня, красивая Вера, но что-то здесь режиссер нахимичил... Замороженные люди вызвали ассоциацию с дятловцами (как раз сейчас эту тему снова подняли), пересматривать клип не захочется, а вот песню слушать буду", - написал Бардачек.
"Это Винтерфел и белые ходоки? Попытка хайпа на выходе нового сезона игры престолов? Песня такая красивая, а клип ерунда какая-то", - отметила Екатерина.
"Клип вообще не понятен", - считает Music style.
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