"Попытка хайпа?": сеть разнесла новый клип Веры Брежневой

Вера Брежнева выпустила новый клип / https://www.instagram.com/meladzemusic

Украинская певица Вера Брежнева выпустила новый клип на песню "Люди любите друг друга".

Ролик появился на YouTube-канале Meladze Music. Режиссером видео выступил Алан Бадоев.

36-летняя артистка в клипе предстает в необычной маске и блестящем наряде.

Однако, фанаты на оценили клип, и назвали его непонятным и "попыткой хайпа".

"Люблю клипы Бадоева, прекрасная песня, красивая Вера, но что-то здесь режиссер нахимичил... Замороженные люди вызвали ассоциацию с дятловцами (как раз сейчас эту тему снова подняли), пересматривать клип не захочется, а вот песню слушать буду﻿", - написал Бардачек.

"Это Винтерфел и белые ходоки? Попытка хайпа на выходе нового сезона игры престолов? Песня такая красивая, а клип ерунда какая-то", - отметила Екатерина.

"Клип вообще не понятен﻿", - считает Music style.

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