"Мелкие ничтожества": отец Децла резко обратился к хейтерам, которые угрожают его семье

Папа Децла обратился к хейтерам / Hotspur

Продюсер и отец умершего российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Александр Толмацкий обратился к недоброжелателям, которые пишут комментарии с проклятиями и угрозами ему и его семье.

Хейтеры на страницах семьи Толмацого-старшего обвиняют их в двуличии, критикуют продюсера за то, что он развелся с матерью Децла, бросил сына и более 20 лет с ним не общался.

На такие заявления Толмацкий отметил, что любил и будет любить своего сына, а недоброжелатели пускай постараются "не задохнуться в собственной желчи".

"Мелкие ничтожества, пишущие гадости с левых аккаунтов на страницах моих детей и жены, постарайтесь не задохнуться в собственной желчи... Демагоги с пустыми профилями без лиц и публикаций, вам скучно? Или вы выполняете чей-то заказ? А может, вы обладаете тайными знаниями о моей семье, которых нет у меня? Или вы экстрасенсы, читающие мои мысли? Запомните!!! Это мой сын, я всегда его любил, люблю и буду любить... Москва 10:33", - обратился к хейтерам продюсер.

Ранее были опубликованы неизвестные фото молодого Децла.