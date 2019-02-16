"Жаловался на боли": мать Децла назвала причину смерти рэпера

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Причиной смерти известного рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) стали нагрузки, вызванные большим объемом работ.

Как рассказала Ирина Толмацкая, мать Децла, за последние полгода рэпер записал два альбома.

"[Причина смерти] — перенагрузки. Он много работал. Он записал за последние полгода два альбома. Как-то жаловался, что болит рука, нога", — сообщила Толмацкая в эфире Первого канала.

Она также подчеркнула, что предложила сыну сходить к врачу, но он счел симптомы невралгией из-за большого количества работы.

По словам Толмацкой, судмедэкспертиза показала, что в крови Децла в момент смерти не было запрещенных веществ или алкоголя, которые могли привести к остановке сердца.

Напомним, ранее отец Децла резко обратился к хейтерам, которые угрожают его семье.