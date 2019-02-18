Ранили из ружья: звезда "Интернов" пострадал во время сьемок

Дмитрий Митюрич (слева) получил ожоги тела газом / Кино-Театр. Ру

Российский актер, звезда сериала "Интерны" Дмитрий Митюрич во время сьемок клипа в Москве был ранен из помпового ружья.

Актер обратился в больницу вечером 17 февраля за медицинской помощью, он получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени, передает "360" .

Сам Митюрич называет произошедшее ошибкой пиротехников – они не рассчитали заряд и расстояние выстрела из ружья, и нанесли вред здоровью актера.

Сейчас его состояние стабильно, ему была оказана необходимая медицинская помощь и претензий к сьемочной компании у актера нет.

Отметим, что одной из самых известных работ Митюрича является роль бизнесмена Николая Петровича Степанова, пациента доктора Купитмана, в сериале "Интерны".

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