Ранили из ружья: звезда "Интернов" пострадал во время сьемок

Актеру повредили плечо и туловище.
Российский актер, звезда сериала "Интерны" Дмитрий Митюрич во время сьемок клипа в Москве был ранен из помпового ружья.
Актер обратился в больницу вечером 17 февраля за медицинской помощью, он получил термические ожоги газом правого плеча и туловища первой и второй степени, передает "360" .
Сам Митюрич называет произошедшее ошибкой пиротехников – они не рассчитали заряд и расстояние выстрела из ружья, и нанесли вред здоровью актера.
Сейчас его состояние стабильно, ему была оказана необходимая медицинская помощь и претензий к сьемочной компании у актера нет.
Отметим, что одной из самых известных работ Митюрича является роль бизнесмена Николая Петровича Степанова, пациента доктора Купитмана, в сериале "Интерны".
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