Судмедэксперты озвучили результаты экспертизы умершего рэпера Децла

Децл не употреблял наркотики, но, возможно, принял обезболивающие препараты / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

В бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Удмуртской Республики РФ обнародовали официальные результаты судмедэкспертизы скоропостижно умершего на гастролях российского рэпера Кирилла Толмацкого, известного как Децл.

По информации телеграм-канала Mash, в крови певца наркотиков не обнаружено.

Отмечается, что специалисты проверили посуду, из которой певец пил в гримерке накануне смерти. В помещении стояли стаканы с вином, колой и кофе. Ни в одном напитке запрещенных препаратов обнаружено не было.

Подозрения правоохранителей вызвал лишь стакан, из которого пили яблочный сок. В нем был обнаружен небольшой осадок белого цвета. Предполагается, что это могло быть обезболивающее, которое Децл выпил после выступления. По данному факту назначена дополнительная экспертиза, которую проведут сразу несколько российских лабораторий.

Напомним, российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Как известно, Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь". У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).