"Мое путешествие закончено": Меладзе разоткровенничался о Брежневой и Украине

Меладзе уверяет, что Брежнева стала для него супругой на всю жизнь / https://www.instagram.com/meladzemusic/?hl=ru

Известный композитор и продюсер Константин Меладзе признался, что планирует жить в Италии вместе со своей супругой, украинской певицей Верой Брежневой.

В программе Vласть vs Vлащенко музыкант рассказал, что владеет квартирами в Киеве и Москве, но планирует окончательно поселится в европейской стране.

"В Италии у нас дом и там мы так сказать живем. У меня дома разбросаны по трем странам. У меня три города и три дома. И ощущение дома все время меняется, блуждает из страны в страну. Но сейчас мне кажется, мой основной дом именно там. Это Северная Италия. Озеро Гарда. Место выбирают люди как? Какой-то магнетизм есть в этом месте и там хочется поселиться. Я так же поселился в Киеве в 98 в свое время. И теперь, грубо говоря, спустя 20 лет, по этому же принципу мы поселились в месте, которое нам понравилось и где захотелось с Верой осесть", - откровенно заявил Меладзе.

Читайте такжеМеладзе объяснил, зачем ему понадобилось гражданство ГрузииКомпозитор добавил, что сейчас периодически работает и в Киеве, и в Москве, поэтому живет фактически на три страны. Брежнева предпочитает больше времени проводить в Италии.

Меладзе отметил, что счастлив с нынешней супругой, которая заботиться о его здоровье и приучила к здоровому образу жизни. Он подчеркнул, что больше жениться не намерен.

"По женщинам мое путешествие закончено, потому что я ее для себя выбрал. Менять женщин с выгодой для себя весьма проблематично. Каждое расставание несет огромный стресс. Когда мои знакомые говорят, что разводятся, я очень переживаю. Я знаю, какой сложный ждет их впереди путь", - рассказал Меладзе.

Как ранее сообщалось, Брежнева и Меладзе выступили вместе в рамках программы российского Первого канала под названием Сегодня вечером.