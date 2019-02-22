"Я чуть не остался сиротой": сын Децла шокирован сердечным приступом матери

22 февраля 2019, 00:41

Проблемы со здоровьем у супруги умершего певца связаны с заявлением о съемках документального фильма.

Сын Децла рассказал о проблемах после смерти отца / Фото: Instagram/jimimokl_

Юлия Толмацкая, жена российского рэп-певца Децла, которого похоронили 6 февраля в Москве, едва не умерла от сердечного приступа.

Об этом сообщил в Instаgram 13-летний сын рэпера Антоний, уточнив, что спасти его мать удалось лишь благодаря мгновенной реакции находящихся рядом друзей.

Причиной плохого самочувствия женщины стала новость о том, что журналист Роман Супер, с которым у Децла были плохие отношения, намерен снять об исполнителе документальный фильм.

"У моей мамы от горя и стыда очень сильно усилилось давление, она чуть не умерла от сердечного приступа. Успела выпить таблетки от сердца, спасибо, что рядом были друзья... Я чуть не остался сиротой", – рассказал сын Децла Антоний.

Читайте такжеДецл умер: все, что известно о смерти рэпераПарень признался, что никто из близких Децла не согласился дать интервью журналисту и призвал бойкотировать сбор средств на съемку и производство фильма.

"Отцу не нравился Роман как личность. А с теми, кто ему не нравится, он не работал. Роман решил заработать на человеке после его смерти, хотя мой папа всегда был против этого и 99%, а то и 100% денег отдавал на благотворительность. Тем более, откуда Роман возьмет материал, если ни я, ни мать, ни бабушка не дадут ему интервью. Неужели сделает нарезку из старых интервью?" - добавил Антоний.

Сын Децла рассказал, что его семья сейчас переживает сложные времена, в том числе финансовые. Он отметил, что поклонники скоропостижно скончавшегося отца предлагают помощь, но его мама отвечает решительным отказом.

Напомним, российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Как известно, Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь". У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).

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