Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров

Исполнительница продемонстрировала вокальные данные, которые нещадно раскритиковали на нацотборе на Евровидение.
Вокалистка известной украинской группы Kazka Александра Зарицкая выполнила достаточно сложную композицию Кристины Агилеры Hurt, продемонстрировав всю природную силу своего голоса.
Видео трогательного и искреннего исполнения появилось на Instagram-странице музыкального коллектива.
Очевидно, неожиданное публичное исполнение сложной песни стало своеобразным ответом хейтерам, которые после нацотбора на Евровидение обвинили Зарицкую в излишнем волнении и слабом вокале. Певицу не просто раскритиковали, но и запустили в Сети флешмоб под с хэштегом Nokazka, чтобы помешать группе выиграть нацотбор и представлять Украину на Евровидении в Израиле.
Поклонники в комментариях традиционно разделились по мнениям и предпочтениям. Некоторые уверяли, что Зарицкая обладает великолепным голосом и не должна обращать внимание на хейтеров. Однако были и те, кто уверял, что вокалистке еще есть над чем работать.
Напомним, продюсер Денис Путинцев заявил, что судьи национального отбора на Евровидение-2019 искусственно протащили нашумевшую группу Kazka в финал.