Вокалистка Kazka ответила трогательной песней на критику хейтеров

Александра Зарицкая попыталась реабилитироваться после обвинений в слабом вокале / https://www.instagram.com/kazka.band/

Вокалистка известной украинской группы Kazka Александра Зарицкая выполнила достаточно сложную композицию Кристины Агилеры Hurt, продемонстрировав всю природную силу своего голоса.

Видео трогательного и искреннего исполнения появилось на Instagram-странице музыкального коллектива.

Очевидно, неожиданное публичное исполнение сложной песни стало своеобразным ответом хейтерам, которые после нацотбора на Евровидение обвинили Зарицкую в излишнем волнении и слабом вокале. Певицу не просто раскритиковали, но и запустили в Сети флешмоб под с хэштегом Nokazka, чтобы помешать группе выиграть нацотбор и представлять Украину на Евровидении в Израиле.

Поклонники в комментариях традиционно разделились по мнениям и предпочтениям. Некоторые уверяли, что Зарицкая обладает великолепным голосом и не должна обращать внимание на хейтеров. Однако были и те, кто уверял, что вокалистке еще есть над чем работать.

Напомним, продюсер Денис Путинцев заявил, что судьи национального отбора на Евровидение-2019 искусственно протащили нашумевшую группу Kazka в финал.