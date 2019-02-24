"Любимый оценил": Волочкова сменила имидж

Волочкова решила сменить прическу / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова показала подписчикам своего блога новую прическу – танцовщица решила укоротить волосы.

"В честь праздника я решила немного поменять образ. Любимый оценил. Как здорово, когда есть тот, для кого хочется любить и делать приятное", - подписала артистка снимок в Instagram.

На смену длинным волосам пришла короткая стрижка с челкой. Волочкова также прорекламировала салон и стилиста, которые позаботились о ее новом образе.

Балерина отключила комментарии к своему фото, поэтому эмоции ее подписчиков в связи со сменой имиджа узнать не удалось.

/ Фото: Instagram/Анастасия Волочкова

Ранее Волочкова показала видео из бани топлес с двумя мужчинами. Балерина призналась, что парится "очень жестко".

При этом Волочкову жестко разругали за голое фото из бани с возлюбленным. На снимке четко видно, что Волочкова обнажена и кокетливо прикрывает грудь банным веником. Ее обнимает мужская рука, однако разглядеть остальные части тела таинственного возлюбленного светской львицы никак невозможно.