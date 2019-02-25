В Москве с инфарктом срочно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина

Артистка жаловалась на боль в груди.
Российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в Москве в больницу с острым инфарктом.
Артистка ощутила недомогание в воскресенье вечером, она жаловалась на боли в груди, и ее на "скорой" увезли в реанимационное отделение больницы, передает "Рен-ТВ".
Позже прокомментировал госпитализацию своей супруги музыкант и продюсер Бари Алибасов. По его словам, у Федосеевой-Шукшиной случился "небольшой подъем давления", не было никакого инфаркта.
Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская киноактриса, народная артистка РСФСР. Наибольшую известность ей принесли фильмы "Калина красная", "Они сражались за Родину", "Хождение по мукам" и "Двенадцать стульев".
Ранее Аллу Пугачеву госпитализировали: у певицы рассказали правду об операции.