Лауреат премии "Оскар" Рами Малек: история успеха американца с египетскими корнями

Рами Малек / GettyImages

Звезда "Богемской рапсодии", актер Рами Малек получил заветный "Оскар" в номинации "Лучший актер" за роль Фредди Меркьюри.

"Главред" собрал самые интересные детали и курьезные ситуации с награждения актера на кинопремии, подробности его личной жизни, необычные факты его биографии, а также расскажем секреты, как Малеку удалось воплотить на экране образ такого яркого персонажа как Фредди Меркьюри.

Рами Малек "Оскар" речь: актер признался в любви двум женщинам

В речи победителя Малек упомянул свою маму, трогательно признавшись ей в любви: "Моя мама здесь где-то. Я люблю тебя, я люблю тебя, леди".

Также актер поблагодарил создателей "Богемской рапсодии" за то, что выбрали его на главную роль.

Малек в конце речи обратился к сидящей в зале спутнице - актрисе Люси Бойнтон: "Люси Бойнтон, ты сердце этого фильма, ты невероятно талантлива. И ты украла мое сердце".

Богемская пара: Рами Малек и Люси Бойнтон

Рами Малек и Люси Бойнтон / GettyImages

Отметим, что на церемонию вручения кинопремии актер пришел не один - Рами Малек и Люси Бойнтон познакомились на сьемочной площадке "Богемской рапсодии", где британская актриса исполнила роль Мэри Остин, возлюбленной Фредди Меркьюри.

Слухи о "служебном романе" пары начали ходить с весны 2018 года, и лишь в январе 2019-го на 28-ом Международном кинофестивале в калифорнийском Палм-Спрингс они официально подтвердили отношения.

У пары разница не только в возрасте - Малеку 37 лет, а Бойнтон 24, но и в росте. Рост Малека - 175 сантиметров, а его возлюбленной - 165 сантиметров.

Для выхода в свет Бойнтон выбрала платье цвета фиалки с черными оборками и обувь на каблуке, а Малек предпочел классический черный смокинг.

Рами Малек и Люси Бойнтон / GettyImages

Курьезное падение со сцены "Оскара"

В этом году "Оскар" не обошелся без небольших курьезов - Малек упал со сцены прямо во время церемонии. Актер спускался со сцены по ступенькам, и, не удержавшись на ногах, упал в зрительский зал со статуэткой в руках.

Ему понадобилась помощь врачей, его осмотрели специалисты. Актер серьезно не пострадал, и вскоре на after party поливал коллег шампанским, отмечая награду.

Рами Малек не получил серьезных травм во время падения / GettyImages

Рами Малек история успеха: от ролей второго плана в телесериалах до "Богемской рапсодии"

Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе, Калифорния, США. До его рождения в 1978 году его родители эмигрировали из Египта в США. Там у них родилась дочь Ясмин, и два сына-близнеца Рами и Сами.

Рами учился в школе Notre Dame High School, где он ходил в актерский кружок. Родители настаивали на том, чтобы Рами учился на юриста, но он с детства мечтал стать актером.

После окончания школы он поступил в университет Эвансвилля в штате Индиана, где получил диплом бакалавра изобразительных искусств.

Актерская карьера Малека началась в 2004 году - тогда он сыграл второстепенные роли в телесериалах "Девочки Гилмор", "Там" и "Медиум".

В 2005 году он приобрел известность за счет роли подростка-гея Кенни в комедийном сериале "Война в доме" на канале Fox.

Первым полнометражым фильмом, в котором снялся актер, стала комедия 2006 года "Ночь в музее". Затем он снимался в продолжениях киноленты "Ночь в музее 2" (2009) и "Ночь в музее: Секрет гробницы" (2014).

Затем он исполнил роль в фильме Тома Хенкса "Ларри Краун", а после был утвержден на роль вампира-египтянина Бенджамина в последней части популярной франшизы Сумерки "Сумерки. Сага: Рассвет".

Рами Малек снимался в фильме "Сумерки"

Широкую известность Малеку принесла роль в сериале "Мистер Робот", за нее в 2016 году он получил "Эмми" и был номинирован на "Золотой глобус".

"Богемская рапсодия"

Новая глава в карьере актера началась в 2016 году - именно тогда Малека пригласили на главную роль в фильме Брайана Сингера "Богемская рапсодия", где он сыграл солиста группы Queen — Фредди Меркьюри.

Мировая премьера фильма состоялась 23 октября 2018 года в лондонском комплексе Уэмбли Арена, в Украине кинолента вышла позже - 1 ноября.

Вложив в фильм 52 миллиона долларов, создатели получили рекордные сборы - 854 538 425 долларов.

За эту роль Рами Малек получил не только "Оскар", но много других наград, среди которых "Золотой глобус", "Премия Гильдии киноактеров США", BAFTA.

Рами Малек "Богемская рапсодия" зубы: как актер вживался в роль

Для того, чтобы воплотить на экране легендарного Фредди Меркьюри, Малек больше года готовился к роли, и работал над собой, развивая новые навыки.

Начинал Рами с малого: он пересматривал десятки видеозаписей с Меркьюри, изучая его манеру говорить, двигаться в повседневной жизни и особенно на сцене.

Актер также брал уроки вокала, танцев и игры на пианино, чтобы в точности повторить выступления группы. Помимо этого, Малек специально занимался с преподавателем дикции - но не затем, чтобы улучшить свои навыки, а наоборот - ведь у Меркьюри была очень специфическая манера говорить.

Пришлось немало потрудиться и над изменением внешности. На сьемочной площадке Малек носил накладной нос, парик, а также, чтобы привыкнуть к знаменитым торчащим зубам вокалиста Queen, Рами надевал их каждую ночь на протяжении почти целого года.

Актер признавался в интервью, что после окончания сьемок фильма оставил себе эти накладные зубы и покрыл их золотом.