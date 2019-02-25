Завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой

25 февраля 2019, 11:38

Звезда "Богемской рапсодии", спускаясь по ступенькам, не удержался, и свалился в зрительский зал.

Рами Малек
Рами Малек не удержался на ногах, когда покидал сцену

Звезда "Богемской рапсодии", актер Рами Малек, который получил заветный "Оскар" за лучшую мужскую роль, упал со сцены прямо во время церемонии.

37-летний актер спускался со сцены по ступенькам, и, не удержавшись на ногах, упал в зрительский зал со статуэткой в руках, пишет The Mirror.

Актеру понадобилась помощь врачей - его сперва осмотрели в кресле прямо в зрительском зале, а затем увели за кулисы.

К слову, и статуэтка, и сам Малек остались целы без серьезных повреждений - позже он поливал коллег шампанским, отмечая награду.

Отметим, стал известен список лауреатов премии "Оскар-2019".

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Оскар-2019 Рами Малек
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