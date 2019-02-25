Завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой

Звезда "Богемской рапсодии", спускаясь по ступенькам, не удержался, и свалился в зрительский зал.
Звезда "Богемской рапсодии", актер Рами Малек, который получил заветный "Оскар" за лучшую мужскую роль, упал со сцены прямо во время церемонии.
37-летний актер спускался со сцены по ступенькам, и, не удержавшись на ногах, упал в зрительский зал со статуэткой в руках, пишет The Mirror.
Актеру понадобилась помощь врачей - его сперва осмотрели в кресле прямо в зрительском зале, а затем увели за кулисы.
К слову, и статуэтка, и сам Малек остались целы без серьезных повреждений - позже он поливал коллег шампанским, отмечая награду.
Rami Malek fell off the stage after collecting his Oscar award...I guess Mr Robot showed up ?. #Oscarspic.twitter.com/ag8Lb2jfh9— Shuj (@Chocmilksheikh1) 25 February 2019
Отметим, стал известен список лауреатов премии "Оскар-2019".
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