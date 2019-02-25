Завоевавший "Оскар" Рами Малек упал со сцены с наградой

Рами Малек не удержался на ногах, когда покидал сцену

Звезда "Богемской рапсодии", актер Рами Малек, который получил заветный "Оскар" за лучшую мужскую роль, упал со сцены прямо во время церемонии.

37-летний актер спускался со сцены по ступенькам, и, не удержавшись на ногах, упал в зрительский зал со статуэткой в руках, пишет The Mirror.

Актеру понадобилась помощь врачей - его сперва осмотрели в кресле прямо в зрительском зале, а затем увели за кулисы.

К слову, и статуэтка, и сам Малек остались целы без серьезных повреждений - позже он поливал коллег шампанским, отмечая награду.

Rami Malek fell off the stage after collecting his Oscar award...I guess Mr Robot showed up ?. #Oscarspic.twitter.com/ag8Lb2jfh9 — Shuj (@Chocmilksheikh1) 25 February 2019

Отметим, стал известен список лауреатов премии "Оскар-2019".

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