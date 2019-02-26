"Брат" возвращается: звезда "Ленинграда" снимет третью часть фильма

Барецкий снимет новую часть "Брата" / "24СМИ"

Российский шоумен, музыкант и экс-участник группы "Ленинград" Стас Барецкий намерен снять продолжение фильма Алексея Балабанова "Брат-3".

В главной роли выступит бывший боец смешанного стиля и тайского бокса Вячеслав Дацик, который отбывал наказание по статьям о хулиганстве, побоях и проникновении в жилище с угрозой насилия, передает НСН.

"Мы будем снимать фильм „Брат-3" про младшего сына. Потому что в России всегда было три брата: один был умный, второй хитрый, а третий, извините меня, нормальный", - отметил Барецкий.

Кроме того, сниматься в фильме будут и бывшие заключенные.

"Съемочная группа хорошая есть, замысел, сценарий сейчас прописывается. Фильм будет основан на реальных событиях, будет много из уголовных дел. Будем снимать даже на квартире, где снимали одну из сцен первой части "Брата". В фильме будет большая смысловая нагрузка, он будет скандальный", - сказал Барецкий.

Напомним фильм "Брат" вышел на экраны в 1997 году, вторая часть появилась спустя три года – в 2000.

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