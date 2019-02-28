"Одевалась бы скромнее": Каменских разнесли за смелый образ в стиле 80-х

Настя Каменских показала фото со сьемок шоу / https://www.instagram.com/kamenskux

Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских похвасталась нарядом со сьемок шоу "Рассмеши комика. Дети".

Певица выложила на своей странице в Instagram селфииз гримерки, на котором она позирует в ярком розовом костюме под металлик и белой майке. Из обуви певица предпочла белые кроссовки и высокие белые носки.

Поклонники разделились на два лагеря: одни раскритиковали снимок артистки, другие же оставили ей десятки комплиментов.

"Хоть здесь без поп, и разврата...", "Одевалась бы скромнее, а то как шл*ха", "Такой крутой образ", "Вам очень идет розовый цвет", - писали юзеры.

Каменских покрасовалась в стильном наряде / https://www.instagram.com/kamenskux/

Фанаты показали фото с певицей / https://www.instagram.com/dianafelyk_diana/

Ранее Настя Каменских выложила голое фото в постели.