"Одевалась бы скромнее": Каменских разнесли за смелый образ в стиле 80-х

Певица показала фото со сьемок "Рассмеши комика. Дети".
Известная украинская поп-исполнительница Настя Каменских похвасталась нарядом со сьемок шоу "Рассмеши комика. Дети".
Певица выложила на своей странице в Instagram селфииз гримерки, на котором она позирует в ярком розовом костюме под металлик и белой майке. Из обуви певица предпочла белые кроссовки и высокие белые носки.
Поклонники разделились на два лагеря: одни раскритиковали снимок артистки, другие же оставили ей десятки комплиментов.
"Хоть здесь без поп, и разврата...", "Одевалась бы скромнее, а то как шл*ха", "Такой крутой образ", "Вам очень идет розовый цвет", - писали юзеры.
Ранее Настя Каменских выложила голое фото в постели.