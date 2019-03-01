Звезда "Беверли-Хиллз" и "Ривердейла" Люк Перри экстренно госпитализирован с инфарктом

Люк Перри был госпитализирован с инсультом / Reuters

Американский актер Люк Перри, известный по роли Дилана Маккея в сериале "Беверли-Хиллз, 90210" и Фредерика Эндрюса в "Ривердейле", был срочно госпитализирован в больницу с тяжелым инсультом.

Медики прибыли в дом 52-летнего актера в долине Сан-Фернандо в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, Перри был в состоянии разговаривать, но на глазах у специалистов ему стало хуже, и они увезли в ближайшую больницу, передает портал TMZ.

Инсайдеры портала сообщили, что инсульт оказался настолько тяжелым, что медикам пришлось положить Перри в медикаментозную кому.

По информации издания, актер находится под тщательным наблюдением в больнице.

Люк Перри в Сериале "Беверли-Хиллз"

Ранее в Москве с инфарктом срочно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина.