У звезды сериала "Беверли Хиллз" нервный срыв: родственники вызвали полицию

Американская актриса, звезда культового сериала "Беверли-Хиллз 90210" Тори Спеллинг на днях не на шутку напугала своих родственников своим неадекватным поведением.

44-летняя актриса вела себя крайне агрессивно, что и заставило ее родных вызвать полицию, чтобы утихомирить Спеллинг. Офицеры полиции Лос-Анджелеса прибыли в дом Тори в четверг, 1 марта, пишет издание TMZ.

Когда полицейские прибыли в дом Спеллинг, знаменитость была настроена агрессивно, однако оружия в ее руках не было.

За день до инцидента Спеллинг сама обратилась в полицию – ей показалось, что неизвестный злоумышленник пытается попасть в ее дом. Однако позже выяснилось, что неизвестным был ее муж 51-летний Дин МакДермотт.

Сейчас полиция выясняет, что же стало причиной странного поведения актрисы – то ли нервный срыв, то ли другие проблемы со здоровьем знаменитости.

Ранее звезда сериала "Район Мелроуз" Хизер Локлир была арестована.