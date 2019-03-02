Родственники умершего рэпера Децла начали войну за его наследство

Вдова Децла рассказала о войне за наследство и внука / Фото: Вконтакте/Децл aka Le Truk

Вдова известного российского рэпера Децла Юлия Толмацкая обвинила отца музыканта, бизнесмена Александра Толмацкого, в объявлении войны.

В Instagram женщина написала, что ей остается уповать лишь на защиту бога.

"Отец Кирилла объявил мне войну. Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа", - заявила Толмацкая.

После смерти мужа Юлия долгое время хранила молчание. И совсем недавно начала делать в связи с трагедией публичные высказывания.

"Я не хочу быть причиной негативных эмоций хороших людей. Сейчас меня защищает Бог", - заявила она.

Напомним, российский рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл, умер на 36-м году жизни в воскресенье, 3 февраля. По словам концертного директора Децла Павла Беленца, у Толмацкого остановилось сердце после концерта в Ижевске.

Как известно, Кирилл Толмацкий (Децл) родился 22 июля 1983 года в Москве. Его дебютный альбом "Кто? ты" вышел в 2000 году и стал одним из самых продаваемых в России: он разошелся тиражом более миллиона копий. Клипы, снятые на песни с этого альбома, на протяжении долгого времени находились в горячей ротации на радио и телевидении: "Слезы", "Вечеринка" и "Кровь моя, кровь". У музыканта остались жена Юлия Толмацкая и 13-летний сын Антоний (сокращенно Тони).