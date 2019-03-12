Названа официальная причина смерти вокалиста The Prodigy Флинта

Флинт умер после повешения / Фото: telegraph.co.uk

Солист популярной группы The Prodigy Кит Флинт умер по причине механической асфиксии, которая возникает при повешении.

Как сообщает The Guardian, результаты вскрытия на суде сообщил офицер коронера Линси Чаффе.

"Его смерть была подтверждена как не подозрительная", - сказал представитель правоохранительных органов.

На слушаниях дела подчеркнули, что смерть Флинта более не вызывает подозрений у полиции. Однако отчет по токсикологии будет обнародован 23 июля.

Напомним, Флинт покончил жизнь самоубийством из-за расставания с женой диджеем и моделью из Японии Маюми Каи.

Ранее стало известно, что делал солист The Prodigy перед смертью.

Отметим, что Флинт не скрывал свои планы на самоубийство.

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