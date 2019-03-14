"Там не только деньги": Оля Полякова призналась, что понимает коллег-гастролеров в РФ

Оля Полякова понимает артистов, которые хотят ездить в Россию / Пресс-служба

Эпатажная украинская певица Оля Полякова призналась, что понимает своих коллег – украинских артистов, которые ездят на гастроли в Россию.

По ее словам, украинский шоу-бизнес "своеобразный", например, если разослать приглашения на свой концерт, коллеги просто проигнорируют выступление, передает "КП в Украине".

"Это такая провинциальная черта наших артистов. Некоторым коллегам кажется, что ты отбираешь у них кусок хлеба, хотя они плохо понимают, что пять несчастных артистов, которые есть в Украине, это очень мало на такую огромную страну. Будем надеяться, что они будут расти и стремиться общаться друг с другом. Именно поэтому я понимаю коллег, которые хотят уехать в Россию, потому что там артисты друг друга поддерживают. Там не только деньги, как любят об этом говорить. Там еще есть признание", - отметила артистка.

Также Полякова отреагировала на скандал с нацотбором на Евровидение-2019, и отказ певицы Maruv представлять страну. Артистка считает, что Maruv не нарушила ни одного закона Украины, ни правил песенного конкурса.

"С одной стороны, артистам говорят - гастроли в России на их совести. Мол, езжайте и будете предателями. Или же если откажетесь, то мы вас запишем в патриоты. Но, с другой стороны, артист честно выигрывает конкурс, а ему говорят: вы никуда не поедете. Издайте тогда закон, что украинские артисты не имеют права гастролировать в стране-агрессоре. И тогда каждый из нас подумает, нарушать закон или нет. По сути, Maruv не нарушила ни одного закона Украины и ни одного правила "Евровидения", - считает Полякова.

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