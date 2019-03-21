Врач Началовой прокомментировал слухи о ее смерти от рака

Врач не подтверждает информацию об онкологии у Началовой / Фото: Inatagram/Юлий Началова

Врач Василий Шуров, который накануне смерти лечил певицу Юлию Началову от подагры, прокомментировал информацию о том, что ее организм был ослаблен перенесенным накануне онкологическим заболеванием.

"Мне об этом ничего не известно. Даже если у Юли и выявили онкологию, то умерла она явно не от этого заболевания. Так резко от рака не умирают. Вот сепсис — это классика. Юля больше месяца не обращалась к врачам. В больнице ей предложили ампутацию, Началова отказалась. Доктора почистили ногу, попытались лечить, не помогло. Как я понял, потом все-таки сделали ампутацию, но было уже поздно", - цитирует специалиста Московский комсомолец.

По словам Шурова, он также не заметил серьезных проблем у певицы с диабетом, поэтому не считает, что сепсис у нее стремительно развился из-за высокого уровня сахара в крови.

Читайте такжеУмерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицы"Когда мы в свое время консультировали Юлию, больших проблем с диабетом у нее не выявили. Помощница Началовой сейчас призналась, что у певицы за последнее время несколько раз поднимался уровень сахара. Но тем не менее Юлю ни один эндокринолог не консультировал. Лечения диабета не производили. Чтобы диабет привел к гангрене, пациент должен долго и серьезно болеть, минимум пять лет жить с жестким диабетом. В Юлином случае всему виной, я считаю, послужила человеческая беспечность. Началова постоянно ходила в мягких уггах, никого не подпускала к своей ноге, не лечила, во время съемки переобувалась в жесткие туфли на каблуках, с этой проблемой полетела в Рим. Надеялась, что само пройдет", - подытожил доктор.

Как ранее сообщалось, российский телеведущий Егор Иващенко сообщил, что певица Юлия Началова до смерти — примерно месяц назад — рассказала ему о преодолении онкологического заболевания.

Напомним, Юлия Началова умерла в Москве 16 марта в возрасте 38 лет. Певицу похоронят в Москве на Троекуровском кладбище.