"Страшненькая": Ани Лорак разнесли в Сети

В соцсети разнесли фото Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) сообщила, что снова сочиняет музыку, "чувствует звуки глубоко", и ей не терпится поделиться новой песней.

Артистка поделилась новостями о творческой деятельности в Instagram и показала фотографию, на которой сделала губы "уточкой" возле микрофона.

Снимок за семь часов собрал более 80 тысяч лайков, его подвергли критике ряд интернет-пользователей.

"Страшненькая", — поделилась мнением starson111.

"Да что за выражения лица на Ваших фото?! У вас все чудесно без этих утиных губ "пюю". Вы нам нравитесь настоящей", — написал stas_moshchensky. "Ого, пополнение в ряды уток...", — отметил svetnigh_. "На себя на этом фото не похожа. Новое лицо?" — поинтересовалась paschenko11.

Напомним, в конце июля 2018 года в одном из караоке-баров Киева мужа Ани Лорак — турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу, заметили в компании молодой брюнетки.

Супруг певицы обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра. Журналисты уже узнали имя "подруги" предпринимателя. Позже стало известно, что Ани Лорак развелась с мужем.