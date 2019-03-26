Екатерина Кухар и Александр Стоянов тайно поженились в Америке

Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились в США / Главред

Украинские звезды балета Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились спустя 10 лет гражданского брака.

Пара официально стала мужем и женой еще в декабре прошлого года, в канун католического Рождества, передает Viva!.

Правда, свидетельство о браке действительно только на территории США, где и произошло бракосочетание. К слову, Кухар и Стоянов задумываются о том, чтобы повторить свадебную церемонию и в Украине, а, возможно, и в других странах мира по местным законам и обычаям.

"Официально замуж я выходила в пуантах, в пачке и с фатой. Нам нравится наша балетная жизнь: каждые полгода практически отмечаем медовый месяц. Когда уезжаем на гастроли, отработав балет, полностью принадлежим друг другу", - поделилась балерина.

Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженились еще в декабре 2018 года / Viva.ua

Отметим, что Кухар познакомилась с Александром Стояновым в 2006 году, когда их поставили в дуэте для выступлений. У пары родились двое детей - сын Тимур и дочка Анастасия.

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