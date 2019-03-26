Украина, как она есть: Оля Полякова в туре снимет фильм о состоянии концертного бизнеса в стране

Оля Полякова снимет фильм во время концертного тура / Пресс-служба

23 марта стартовал грандиозный гастрольный тур украинской певицы Оли Поляковой "Королева ночи".

Получив небывалый успех и позитивные отзывы после премьеры шоу в Киеве в прошлом году, поп-дива намерена показать его в самых отдаленных уголках и одновременно масштабных площадках страны. В каждом городе тура анонсировано минимум по два, а то и три концерта подряд.

Особенностью нового тура певицы станут съемки документального фильма, посвященного состоянию всей концертной региональной инфраструктуры страны. Из первых уст зритель узнает о залах, о дорогах и о том, как добраться до сотен населенных пунктов по бездорожью, как работается промоутерам, работникам ДК, о предпринимателях и инвестиционных проектах, которые могли бы возродить концертный бизнес в стране, и по каким причинам это до сих пор не произошло.

Оля Полякова снимет документальный фильм в туре по городам Украины / Пресс-служба

Фильм будет состоять из профессиональной съемки и частных видео певицы и выйдет на экраны в 2019 году. Премьера документальной ленты состоится на канале "Украина" перед телеверсией шоу "Королева Ночи" на стадионе "Арена Львов".

Ранее Оля Полякова призналась, что понимает коллег-гастролеров в РФ.