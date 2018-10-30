Королева солнца и космоса: Оля Полякова на концерте сменила 11 роскошных нарядов за 100 тысяч долларов

Украинская певица Оля Полякова, которая 26 октября в Киеве в Дворце спорта представила масштабное шоу "Королева ночи", во время выступления сменила 11 нарядов.

На концерте артистка создала шесть сюжетных блоков, ради которых она перевоплощалась в разные образы 11 раз. К слову, стоимость концертных нарядов достигла 100 тысяч долларов.

Певица предстала в образах королевы диско, волшебного леса, королевы космоса, королевы солнца, благодарной Дочери и преданной Мамы, Лесной Мавки, Золушки, наивной влюбленной и раскаивающейся любовницы, и, конечно же, неунывающей Суперблондинки.

Ранее Оля Полякова обнажилась в прямом эфире.