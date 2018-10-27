Номер с распиливанием и костюмы за 100 тысяч долларов: Оля Полякова устроила грандиозное шоу

Украинская певица Оля Полякова 26 октября в Киеве в Дворце спорта выступила с масштабным шоу "Королева ночи".

Любимица публики вышла на сцену с задержкой в час, но ее появление выглядело грандиозно.

Артистка исполнила не только самые известные хиты, в том числе "Люли", "Бывший", "Первое лето", "Шлепки", "Королева ночи", но прозвучали и совсем новые композиции: "Любовница", а также синглы "Лед тронулся" и "Семирамида".

Одним из самых ярких номеров звезды стал номер уровня Дэвида Копперфильда с распиливанием певицы пополам. На глазах 10 тысяч поклонников один из лучших иллюзионистов Украины Андрей Чеканюк распилил Полякову настоящей огромной электрической пилой.

Действие проходило на полупрозрачном столе, так что зрители смогли увидеть смертельный трюк собственными глазами.

На концерте артистка создала шесть сюжетных блоков, ради которых она перевоплощалась в разные образы 9 раз. К слову, стоимость концертных нарядов достигла 100 тысяч долларов.

Ранее Оля Полякова заявила, что претендует на пост в следующем правительстве Украины.