Известная певица заявила, что претендует на пост в следующем правительстве Украины

Полякова пообещала, что окажет поддержку тому кандидату, который после победы поставит ее на пост министра культуры.
Известная поп-певица Оля Полякова заявила, что поддержит на президентских выборах того кандидата, который предложит ей пост министра культуры.
"Есть кандидат в президенты за которого ты бы никогда не пошла агитировать и петь, кто это?", - поинтересовалась ведущая шоу Алеся Бацман на 112.Украина, куда была приглашена певица.
Полякова такого вопроса не ожидала и поначалу растерялась. Чтобы потянуть время, она попросила Алесю перечислить кандидатов на пост Президента Украины.
"Давай ... пальцы начнем загибать. Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Бойко Гриценко, Рабинович, Бессмертный, Наливайченко, Тарута – выбирай", – предложила ведущая.
Полякова снова не дала ответа, сравнив политиков с женским гардеробом.
Читайте такжеОля Полякова назвала любимого президента Украины"Ой, ты понимаешь, это как в женском гардеробе, куча платьев, а одеть нечего, так и с этими кандидатами", - отметила певица.
Тем не менее она все-таки дала ответ на вопрос Бацман, однако ответ вышел в некотором роде двусмысленным - так и не было понятно, шутит ли Полякова, или же нет.
"Кто даст мне пост министра поп-культуры, за того и буду голосовать", - заявила певица.
Ранее Оля Полякова поделилась, что ее любимым певцом является украинец Никита Алексеев(псевдоним Alekseev), который на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" представил Беларусь.