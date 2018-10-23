Известная певица заявила, что претендует на пост в следующем правительстве Украины

Полякова не против пойти в политику / Скриншот видео с youtube.com

Известная поп-певица Оля Полякова заявила, что поддержит на президентских выборах того кандидата, который предложит ей пост министра культуры.

"Есть кандидат в президенты за которого ты бы никогда не пошла агитировать и петь, кто это?", - поинтересовалась ведущая шоу Алеся Бацман на 112.Украина, куда была приглашена певица.

Полякова такого вопроса не ожидала и поначалу растерялась. Чтобы потянуть время, она попросила Алесю перечислить кандидатов на пост Президента Украины.

"Давай ... пальцы начнем загибать. Порошенко, Тимошенко, Ляшко, Бойко Гриценко, Рабинович, Бессмертный, Наливайченко, Тарута – выбирай", – предложила ведущая.

Полякова снова не дала ответа, сравнив политиков с женским гардеробом.

Читайте такжеОля Полякова назвала любимого президента Украины"Ой, ты понимаешь, это как в женском гардеробе, куча платьев, а одеть нечего, так и с этими кандидатами", - отметила певица.

Тем не менее она все-таки дала ответ на вопрос Бацман, однако ответ вышел в некотором роде двусмысленным - так и не было понятно, шутит ли Полякова, или же нет.

"Кто даст мне пост министра поп-культуры, за того и буду голосовать", - заявила певица.

Ранее Оля Полякова поделилась, что ее любимым певцом является украинец Никита Алексеев(псевдоним Alekseev), который на международном песенном конкурсе "Евровидение-2018" представил Беларусь.