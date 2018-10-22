Танцы со звездами-2018: Оля Полякова обнажилась в прямом эфире

Полякова не оставила эфир без сенсации / Фото: скриншот из видео

Известная украинская певица Оля Полякова удивила участников, гостей и зрителей шоу Танцы со звездами-2018 своим неожиданным обнажением прямо на сцене.

Видео опубликовали фанаты певицы в Instagram, добавив личный комментарий.

Причиной обнажения Поляковой стало пари, которое она заключала в качестве соведущей шоу со всеми участниками. Она предложила участникам угадывать свои балы и делала это сама. Проиграв спор, знаменитость обнажилась в прямом эфире.

Полякова вышла на сцену, прикрывая интимные места лишь досточками, на которых было написано: "26 октября". Именно в этот день состоится сольный концерт певицы в столичном Дворце спорта.

Откровенный образ, разумеется, пришелся по душе поклонникам певицы, поскольку она во всей красе продемонстрировала обольстительную фигуру и фантастически стройные ноги.

Напомним, девятый прямой эфир Танцев со звездами-2018 покинул известный телеведущий и любимец публики.