Оля Полякова назвала своего любимого певца

Украинская певица Оля Полякова поделилась, что ее любимым исполнителем является соотечественник Никита Алексеев (псевдоним Alekseev), который на песенном конкурсе "Евровидение-2018" представил Беларусь.

Артистка на своей странице в Instagram опубликовала афишу выступления коллеги на мероприятии и сообщила, что вместе с дочкой Алисой его поддерживает.

"Это любимый исполнитель моей Алисы! И кстати мой!", — подписала фото певица.

Напомним, 8 мая в столице Португалии Лиссабоне прошел первый полуфинал "Евровидения-2018", в нем приняли участие 19 участников, но только десять из них смогли пройти дальше. Никита Алексеев не попал в финал конкурса. Посмотреть фото и видео с его выступления можно здесь.