Экс-супруг Началовой выиграл у нее суд по делу о 20 млн

Фролов после смерти певицы не отказался от намерений вернуть свои деньги / Фото: en.wikipedia.org

Адвокаты бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, хоккеиста Александра Фролова выиграли в нижегородском областном суде дело о 20 миллионах рублей, которые исполнительница брала у него под залог квартиры.

Как сообщает Московский комсомолец, высшая инстанция аннулировала постановления предыдущих решений суда и вынесла вердикт о нарушении закона РФ.

Дело передали в Никулинский районный суд. Адвокаты хоккеиста утверждают, что теперь добиться справедливости будет легче. Защитники утверждают, что в суде Нижнего Новгород у бойфренда Началовой, судьи Вячеслава Кудри, были дружеские связи, которые влияли на вынесение приговора.

Адвокаты также намерены привлечь к экспертизе расписки Началовой независимых экспертов. Они уверяют, что ранее процедура проводилась предвзято.

Фролов планирует доказать в суде, что Началова взяла у него в долг 20 млн рублей и планирует вернуть свои деньги даже после смерти певицы.

Как ранее сообщалось, дочь Началовой, 12-летняя Вера Алдонина, помимо боли от утраты, может унаследовать после смерти матери ее долг в 20 млн рублей.