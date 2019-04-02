Экс-супруг Началовой выиграл у нее суд по делу о 20 млн

В суде обнаружили нарушения закона.
Адвокаты бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой, хоккеиста Александра Фролова выиграли в нижегородском областном суде дело о 20 миллионах рублей, которые исполнительница брала у него под залог квартиры.
Как сообщает Московский комсомолец, высшая инстанция аннулировала постановления предыдущих решений суда и вынесла вердикт о нарушении закона РФ.
Дело передали в Никулинский районный суд. Адвокаты хоккеиста утверждают, что теперь добиться справедливости будет легче. Защитники утверждают, что в суде Нижнего Новгород у бойфренда Началовой, судьи Вячеслава Кудри, были дружеские связи, которые влияли на вынесение приговора.
Адвокаты также намерены привлечь к экспертизе расписки Началовой независимых экспертов. Они уверяют, что ранее процедура проводилась предвзято.
Фролов планирует доказать в суде, что Началова взяла у него в долг 20 млн рублей и планирует вернуть свои деньги даже после смерти певицы.
Как ранее сообщалось, дочь Началовой, 12-летняя Вера Алдонина, помимо боли от утраты, может унаследовать после смерти матери ее долг в 20 млн рублей.