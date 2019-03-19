Судьба 12-летней дочери Началовой: боль утраты и долг матери в 20 млн рублей

19 марта 2019, 01:16

Девочка не может поверить в произошедшую трагедию.

12-летняя Вера может унаследовать долги матери / Фото: Instagram/Юлия Началова

Дочь скончавшейся от сепсиса российской певицы Юлии Началовой, 12-летняя Вера Алдонина, узнала о смерти матери от отца, экс-футболиста Евгения Алдонина, и тяжело перенесла новость о тяжелой утрате.

"Самая большая боль и утрата — это, конечно, для дочки. Она была в приподнятом настроении, довольная, счастливая. И как это сказать? Мне было очень тяжело. Мы сели в машину, когда уже уезжали из аэропорта. Вера, конечно, была в шоке. Она не могла поверить. Она и сейчас все еще в шоковом состоянии", - цитирует Советский спорт экс-супруга певицы Евгения Алдонина.

Помимо боли от утраты, девочка может унаследовать после смерти матери ее долг в 20 млн рублей. Об этом в эфире программы Прямой эфир заявил юрист Максим Суров.

По словам эксперта, Вера унаследует квартиру скончавшейся матери, из-за которой певица судилась с бывшим гражданским супругом хоккеистом Александром Фроловым.

Читайте такжеУмерла Юлия Началова: самые известные песни знаменитой певицыКак известно, Началова получила жилплощадь от отца ее ребенка футболиста Евгения Алдонина, с которым она была в браке шесть лет. После разрыва с Фроловым, хоккеист заявил, что певица должна ему 20 млн рублей и подал иск в суд.

"Сейчас будет приостановка дела, до вступления в наследство. У нас первые наследники — это супруг, дети и родители. Так как супруга нет — то идет дочка с родителями. Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи. А в суде ее будут представлять опекуны — отец и бабушка с дедушкой", - заявил Суров.

Суд приостановил дело на полгода и возобновит его, когда дочь Началовой вступит в наследство.

Напомним, 11 марта стало известно, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Уже на следующий день стало сообщалось, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому.

Точную причину кончины исполнительницы предстоит выяснить при вскрытии. По предварительным данным, Началова скончалась в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Позднее отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти. Мужчина подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и "делали все гениально", но справиться с обострением болезни не удалось.

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