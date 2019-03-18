Скоропостижная смерть Началовой: певицу убила стойкая к антибиотикам супербактерия

Певицу убили стойкие к антибиотикам бактерии / Фото: Inatagram/Юлия Началова

Российскую певицу Юлию Началову, которая скоропостижно скончалась 16 марта в одной из московских клиник, убила стойкая к антибиотикам супербактерия.

Как сообщает Московский комсомолец, причина заключается во всеобщей мировой проблеме устойчивости инфекций к антибиотикам.

Российские эксперты уверяют, что к 2050 году от инфекций, вызванных резистентными бактериями, будет умирать не менее 10 миллионов человек ежегодно. Ученые медики констатируют, что из 115 существующих антибиотиков 68 уже практически не действуют.

С подобной проблемой столкнулась и Юлия Началова, у которой на раннем этапе не диагностировали сепсис. Когда медики подключили певицу к аппарату искусственного дыхания, то ее кровь уже была заражена стойкими к антибиотикам бактериями, что привело в постепенному отказу внутренних органов.

Напомним, 11 марта стало известно, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Уже на следующий день стало сообщалось, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому.

Точную причину кончины исполнительницы предстоит выяснить при вскрытии. По предварительным данным, Началова скончалась в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

Позднее отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти. Мужчина подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и "делали все гениально", но справиться с обострением болезни не удалось.