"Я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана…": помощница Началовой рассказала о ее последних словах

Названы последние слова Началовой / Юлия Началова. Инстаграм

О своем последнем разговоре с российской певицей Юлией Началовой, которая умерла 16 марта, рассказала ее пиар-директор Анна Исаева.

Юлию последний раз Анна видела 11 марта, когда та уже лежала в больнице.

"Я ее спросила: "Юлечка, мне многие люди сейчас звонят и пишут, я не знаю, как себя вести", а она говорит: "Ань, я тебе полностью доверяю, я тебя очень прошу, ты должна, ты обязана, везде говорить то, что ты считаешь нужным, я даю тебе на это право"", — рассказала Исаева в эфире программы "Прямой эфир" Малахова.

По ее словам, из-за оптимистичного настроя врачей и родные до последнего верили, что Юля поправится, победив болезнь.

Читайте такжеЧто случилось с Юлией Началовой: от биографии и песен до причины смерти"Мы себя обнадеживали, и каждое слово врачей "хорошо" или "лучше" воспринималось как счастье. Я не могу комментировать, что говорят врачи. Лучше, если об этом скажут родители, а не я… Все, что произошло за последние несколько дней, Юля любила это слово, – это какой-то сюр. Это как неудачный финал кино, в который невозможно поверить", — рассказал в свою очередь возлюбленный Началовой Вячеслав Кудря.

Напомним, 11 марта стало известно, что Началова была госпитализирована в реанимацию одной из клиник Москвы. Уже на следующий день стало сообщалось, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже стало известно, что артистку ввели в медикаментозную кому.

Точную причину кончины исполнительницы предстоит выяснить при вскрытии. По предварительным данным, Началова скончалась в результате острой сердечной недостаточности, наступившей из-за отека легких и мозга.

По словам лечащего врача певицы Василия Шурова, ни одна из ее старых болезней не могла стать причиной смерти звезды.

"Выходит, дело даже не в подагре. Юля просто привыкла терпеть боль по жизни. Вот и здесь терпела, к врачам вовремя не обратилась. Когда забили тревогу, было уже слишком поздно... Я склонен предполагать, что все-таки произошло заражение крови с двусторонней пневмонией. Это и послужило причиной ее ухода", — добавил Шуров.

Позднее отец Юлии Началовой откровенно рассказал о ее смерти. Мужчина подчеркнул, что врачи старались спасти жизнь певицы и "делали все гениально", но справиться с обострением болезни не удалось.