"Развратница": Лобода полностью обнажилась перед камерой

8 апреля 2019, 23:23

Исполнительница прикрыла свое тело лишь наброшенной на плечи курткой.

Певица вновь не отказала себе в эпатаже / Фото: Instagram/Светлана Лобода

Украинская певица Светлана Лобода, которая в последнее время гастролирует исключительно в России, взбудоражила подписчиков своего блога откровенными фотографиями.

"Чтоб это ни стоило

да, мне это нужно

ты хочешь все на стоп

и я здесь без оружия

только не стой

стреляй в меня ну же ", - снимками в Instagram Лобода проиллюстрировала строки из новой песни.

Однако пользователей интимные фото певицы заинтересовали гораздо больше, чем анонсированный новый трек. Лобода предстала перед объективом фотоаппарата полностью обнаженной. Тело она прикрыла небрежно наброшенной на плечи курткой, которая слегка обнажала грудь и во всей красе демонстрировала стройные ноги модели. Образ дополнили ярко-салатовые очки с длинными линзами, ниспадающие волосы и фотоаппарат в руках.

Казалось, что камеру певица использует, чтобы прикрыть самые пикантные кадры. При этом Лобода демонстрирует поклонникам загадочно-задумчивый образ, который, вероятно, перекликается с новой композицией исполнительницы.

"Развратница", "Шикарная женщина", Света, когда уже? Хочется услышать", "Глаза от идеальности лопнули", "Нереально красивая", - написали пользователи в комментариях.

/ Фото: Instagram/Светлана Лобода
/ Фото: Instagram/Светлана Лобода

Напомним, в Crocus City Hall в Москве прошла российская премия Жара Music Awards 2019, которую вручают за музыкальные достижения в 2018 году. В номинации Певица года победила Светлана Лобода.

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Светлана Лобода
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