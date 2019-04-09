Поборовшая рак певица впервые выпустила песню после болезни

Евгения Власова выпустила новую песню / instagram.com/eygeniavlasova/

Украинская певица Евгения Власова, которая поборола онкологию и перенесла тяжелые операции, после длительной творческой паузы вернулась в шоу-бизнес.

Певица на своем YouTube-канале выпустила песню на украинском языке Відчуття. Трек вышел 8 апреля – в день рождения артистки. Власова отметила, что таким образом, она решила заявить о новом творческом этапе.

"Я очень соскучилась по своему слушателю. Ведь рядом со мной самые преданные и верные поклонники! Наконец, могу их порадовать новой песней! Очень рада, что она получилась позитивной, и живой, как и сама весна! В моей жизни наступает новый творческий этап. И сегодня, как никогда, я понимаю, как много мне хочется сказать со сцены!", - призналась певица.

Напомним, в 2010 году певица боролась с онкологией, а в конце ноября 2017-го она попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.

Ранее Евгения Власова кардинально сменила имидж.