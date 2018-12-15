Украинская певица, которая победила рак, кардинально сменила имидж

Евгения Власова кардинально сменила имидж / https://www.instagram.com/eygeniavlasova/?hl=ru

Украинская певица Евгения Власова решила кардинально сменить имидж – артистка планирует возвратиться на сцену, и хочет это сделать, распрощавшись с прошлым и воспоминаниями о болезни.

Певица приняла участие в проекте директора оргкомитета конкурса "Мисс Украина Вселенная" Анны Филимоновой. На своей странице в Instagram Филимонова показала фото "до" и "после" перевоплощения артистки.

На снимках "после" Власова предстала в образе страстной брюнетки с вечерним макияжем и стильным образом.

Правда, распрощаться со своими русыми волосами артистка не решилась, и примерила темный парик.

Напомним, в 2010 году певица боролась с онкологией, а в конце ноября 2017-го она попала в реанимацию из-за последствий хирургического вмешательства и химиотерапии.

Ранее Евгения Власова дала первое интервью после болезни.