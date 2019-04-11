"Какая обалденная!": жена Ступки похвасталась формами в бикини

Полина Логунова показала стройную фигуру на отдыхе / instagram.com/polinalogunova

Супруга украинского актера Дмитрия Ступки, healthy & beauty-блогер Полина Логунова, показала фото с отдыха в теплых краях. Нежиться солнцем Полина поехала без мужа, но с дочкой Богданой: звездная пара стала родителями 25 апреля 2017 года.

На снимках, которые знаменитость опубликовала в своем Instagram, она демонстрирует свою фигуру без лица. На одном фото Логунова запечатлена лежа под солнцем в синем купальнике с высокой талией. На другом снимке она позирует в ванной, расположившись на умывальнике.

"Никогда не загораю до состояния - будто меня в костер бросили, после отпуска ну вот кааааааждый спрашивает, "а че так мало загара?". Будто я должна сидеть верхом на солнце, чтобы вот за 3 км было видно - "о, человек на отпуск заработал, богатая", - написала блогер.

Подписчики по-разному отреагировали на фото: одним фигура Логуновой понравилась, другие же назвали ее тело исхудалым.

"Какая худышка!", "Шикарная красотка, фигурка огонь", "Одни кости! Что красивого, тело должно быть красивым, а не исхудалым до костей, силикон 5 размера и безумная красота! В чем?", "Ну какая обалденная фигура!", - писали юзеры.

Полина Логунова показала фигуру в бикини / instagram.com/polinalogunova

Полина Логунова похвасталась формами / instagram.com/polinalogunova

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