В сети появился посмертный трек диджея Avicii

В сети вышел посмертный трек Avicii / Reuters

В сеть выложили посмертный трек шведского музыканта и диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, под названием SOS. Над треком артист работал незадолго до своей смерти совместно с американским соул-певцом Aloe Blacc, но так и не успел его закончить.

Видео появилось перед первой годовщиной смерти артиста на его YouTube-канале. В ролике были собраны щемящие сообщения поклонников Avicii после его смерти и воспоминания о популярном диджее. Эта песня войдет в альбом диджея, который выйдет 6 июня 2019 года.

Семья умершего артиста создала благотворительный фонд имени Тима Берлинга, который будет помогать людям, страдающим психическими расстройствами. Вся выручка от продажи альбома пойдет в этот фонд.

Напомним, 28-летний Avicii, самый высокооплачиваемый диджей мира, ушел из жизни 20 апреля 2018 года в городе Маскат в Омане. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.

Ранее стало известно, где похоронили диджея Avicii.