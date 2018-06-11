Стало известно, где похоронили диджея Avicii

Шведского музыканта и диджея Тима Берглинга, известного под псевдонимом Avicii, похоронили на кладбище в его родном городе — Стокгольме.

Соответствующее сообщение опубликовало британское издание Daily Mail. Артиста предали земли в Скогскиргодграде, кладбище на юге Стокгольма, являющемся объектом "Всемирного наследия ЮНЕСКО". На закрытой траурной церемонии участвовали самые близкие люди покойного.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 28-летний Avicii, самый высокооплачиваемый диджей мира, ушел из жизни 20 апреля в городе Маскат в Омане. Ранее музыкант страдал из-за проблем со здоровьем в связи со злоупотреблением алкоголем.