"Такие простые вещи действительно радуют": Тина Кароль показала свое необычное увлечение

Тина Кароль показала, какое занятие действительно приносит ей удовольствие / instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль поразила поклонников рассказом о своем увлечении.

На фан-странице артистки в Instagram появилось видео, на котором певица демонстрирует свой небольшой огород, признавшись, что любит выращивать не только розы.

"Кто не знал, я очень люблю садоводство, выращивать розы. Вот это мой огород, и мы готовы к новому сезону, к новым плодам… Вот так мы выстроили систему полива, кому интересно, берите пример. Очень-очень-очень рада по этому поводу. Удивительно, но такие простые вещи иногда действительно радуют", - рассказала Тина.

Поклонники в комментариях к видео признались, что такое увлечение певицы их удивило.

"Ух ты, класс! Удивила", "И даже сама на грядках?", "Круто! Умничка, хозяюшка!", "Хозяюшка наша", - писали юзеры.

Ранее Тина Кароль покорила сеть откровенным нарядом.