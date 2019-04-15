Алле Пугачевой-70: как поздравили Примадонну ее дети, муж, Киркоров, Королева и другие звезды

15 апреля 2019, 14:56

Дети певицы трогательными словами и подарками растрогали ее до слез.

Пугачева
Пугачева 15 апреля отмечает юбилей-70 лет / instagram.com/alla_orfey

Народная артистка России и легенда советской эстрады Алла Пугачева 15 апреля отмечает юбилей – 70 лет.

Самые близкие люди и давние друзья поздравили Примадонну, опубликовав трепетные поздравления в Instagram.

Первыми поздравили с юбилеем певицу ее семья: муж Максим Галкин и дети – пятилетние Гарри и Лиза. Дети подарили самодельные открытки, и продекламировали стишки, растрогав артистку до слез. В ролике Примадонна принимает поздравления в темно-зеленой пижаме в горошек, и розовых тапочках с бантиком.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

Поздравил свою бывшую супругу с юбилеем поп-король эстрады Филипп Киркоров. На своей странице в соцсети он сделал репост с архивным фото певицы и теплыми словами.

"Спасибо за вдохновение, спасибо, Алла, за силы! Спасибо за мотивацию, за желание жить и совершать поступки! Спасибо за целительную силу твоего голоса и песен, спасибо за невозможную, великую, ощутимую любовь, за то, что выносила людей из невзгод своей душой. Спасибо за ориентир, за любовь к людям, спасибо за вечный маяк, которым ты являешься. Спасибо, что ты настоящая, единственная, истинная звезда, которая так нам всем нужна. Спасибо, что твой свет не тусклый и не холодный, за то, что ты светишь совсем не себе, а нам, и только нам", - написал артист.

Устроил целый парад фото Примадонны в Instagram ее близкий друг, модельер Валентин Юдашкин - он показал снимки Пугачевой в самых ярких нарядах.

"Дорогая любимая подруга! С днем рождения!", - коротко написал модельер.

Назвал Пугачеву безгранично талантливым человеком российский певец Николай Басков. Он показал архивное фото, на котором он в синем костюме со стразами стоит рядом с Примадонной в ее классическом черном балахоне.

"Единственная и неповторимая @alla_orfey. Безгранично талантливый человек. И на сцене, и в жизни Вы состоялись так, как никто другой. Вам нет равных. Вы у нас всего одна! Алла Борисовна, я поздравляю Вас с юбилеем! Будьте самой счастливой, самой любимой, всегда на долгие годы оставайтесь такой же красивой, ошеломляющей, удивляющей и притягательной! Здоровья, радости и благополучия! Счастлив жить с Вами в одно время, петь на одной сцене. Дорожу нашей дружбой. Многая лета, великая певица!", - написал певец.

Искренние слова поздравлений написала и певица Валерия, показав совместное фото с Пугачевой.

"Сегодня юбилей у той женщины, которая поет @alla_orfey. Алла Борисовна, поздравляю от души! Живите счастливо, радостно, творите, любите и, конечно, будьте здоровы!", - пожелала певица.

Украинская певица Наташа Королева, которая перебралась в Россию, и там проживает с мужем, не осталась в стороне от поздравлений – она поблагодарила артистку за поддержку в трудную минуту, и назвала ее примером.

"Алла Борисовна, спасибо Вам за жизненный опыт, за нужные слова в трудную минуту, за Вашу мудрость! Вы для меня большой пример Женщины, Мамы, Артистки! С Днем Рождения!", - написала певица.

Российский юморист Владимир Винокур был немногословен, показав лишь совместное фото с рыжеволосой Пугачевой из архива.

"Живи очень долго! С любовью, - В.В.!", - кратко написал Винокур.

Российский исполнитель Александр Буйнов посвятил Пугачевой целое видео с ее архивными фото, в посте указав на уникальность артистки и рассказав ее небольшой секрет.

"С Днем рождения, сестра! С Днем рождения, любимая! Так или иначе, жизнь каждого из всех нас связана с тобой, с твоими песнями, идущими из глубины души твоей, от твоего сердца, вмещающего всю нашу любовь! И пусть завистники-ненавистники скрежещут гнилыми зубами-уйди с пьедестала, дай дорогу молодым... Вот говорят-я пою, как Пугачева или даже лучше! Смотрите - я даже руки вскидываю на поклоне, как она! Мне вас жаль, ребята, ведь этого так мало, хорошая копия никогда не заменит оригинал! И, наконец, мысль, которая все время не дает мне покоя, - Алла не певица... она-Актриса! Драматическая актриса. Вот и весь секрет, ну, и ГИТИС за плечами! Учитесь, господа!", - написал Буйнов.

Напомним, астролог спрогнозировал перемены в личной жизни Аллы Пугачевой.

Ранее Алла Пугачева в пижаме приняла первые поздравления от детей и мужа.

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Алла Пугачева юбилей
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