"Обещал, что не умрешь!": вдова Этуша написала отчаянный пост-послание актеру

Владимир Этуш и Елена Этуш / facebook.com/vlad.etush

Вдова знаменитого актера, народного артиста СССР Владимира Этуша Елена написала эмоциональный пост-обращение к умершему супругу.

На своей странице в Facebook Елена призналась, что не может осознать и принять потерю мужа, и уверена в том, что после его смерти ее жизнь точно никогда не будет счастливой.

"Сорок дней. Сорок дней без тебя. Ты не вышел на минутку. Ты не пошел погулять и не отправился по делам. Ты ушел навсегда и больше не вернешься. Я пока не могу это осознать и принять. Ведь ты же обещал мне, что не умрешь, помнишь? И не сдержал обещания. Но я понимаю, что, значит, ты не смог его сдержать. Ведь ты же всегда был человеком слова и выполнял то, что обещал. Мне очень плохо без тебя. И никогда не будет хорошо. Я не знаю, насколько длинной будет моя жизнь, но счастливой она уже не будет. Никогда. Все, что мне отпущено, я постараюсь прожить так, чтобы тебе не было за меня стыдно. Чтобы ты мог мною гордиться. Ведь я так люблю тебя!", - написала Елена.

После смерти третьей супруги в 2000 году, Этуш женился на преподавателе английского языка Елене, которая и стала последней любовью актера.

Напомним, Владимир Этуш умер в возрасте 96 лет 9 марта в 12:30 (11:30 по Киеву). Артист попал в больницу 8 марта, скорая госпитализировала его без сознания в реанимационное отделение одной из московских больниц. Спасти артиста врачам не удалось.

Его дочь Раиса Этуш вероятной причиной смерти назвала остановку сердца.