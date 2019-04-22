В Москве госпитализировали Любовь Успенскую

22 апреля 2019, 18:55

Исполнительница не явилась на концерт в Барнауле.

Любовь Успенская
Любовь Успенская отменила концерт и спровоцировала слухи о болезни / Instagram

В России экстренно госпитализировали певицу Любовь Успенскую.

Как сообщает ТАСС, не состоялся концерт Успенской, который был запланирован на 22 апреля в Барнауле.

"Да, - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, госпитализирована ли исполнительница. - Она не вылетела в Барнаул. Сейчас ждем решения по самочувствию. Скорее всего, будет перенос концерта".

Позже директор певицы Виталий Макаров заявил, что Успенская чувствует себя нормально и не вылетела в Барнаул из-за технических причин. Однако концерт в этом городе все же был отменен.

Напомним, госпитализированного российского писателя — 51-летнего Дмитрия Быкова — перевели на самостоятельное дыхание.

Как известно, 16 апреля в российском городе Уфа (столица Республики Башкортостан) Дмитрия Быкова с борта самолета доставили в больницу в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания.

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Россия Любовь Успенская
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