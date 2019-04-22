Dan Balan написал песню на украинском для дуэта с победительницей Голоса страны

Dan Balan увлекся украинской музыкой / Фото: скриншот из видео

Известный певец из Молдовы Dan Balan, который стал одним из судей проекта Голос страны-9 на 1+1, так вдохновился украинской музыкой, что написал для своей подопечной-финалистки песню на украинском языке.

Dan Balan исполнил свою авторскую песню вместе с Оксаной Мухой, которая впоследствии стала победительницей девятого сезона Голоса страны. Видео опубликовано в YouTube

Молдаванин написал композицию под названием Треба. На сцене с Оксаной Мухой он ее исполнил с своеобразных аутентичных национальных нарядах, под аккомпанемент инструментов и с шоу-балетом, который уютно расположился на сцене.

Напомним, певица и скрипачка из Львова Оксана Муха 21 апреля победила в 9 сезоне песенного шоу Голос страны. Участница команды Дана Балана, которую называют реинкарнацией знаменитой Квитки Цисык, смогла выбороть победу у участницы команды Потапа Кристины Арсентьевой с песней Де ти тепер.