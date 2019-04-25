"Похожа на Сальму Хайек": Ольга Сумская удивила сеть своим подростковым фото

Ольга Сумская показала себя в 14 лет / instagram.com/olgasumska

Актриса и телеведущая, народная артистка Украины Ольга Сумская поделилась архивным фото, на котором фанаты спутали ее с голливудской актрисой Сальмой Хайек.

Артистка разместила снимок на своей странице в Instagram. На черно-белом фото, которое сделал ее отец Вячеслав Сумской, 14-летняя Ольга позирует с натуральным цветом волос и выразительными глазами.

"Папа делал черно-белые фотографии. Одна из любимых. Тут мне 14", - отметила артистка.

Поклонники признались, что сперва приняли ее за голливудскую актрису Сальму Хайек, а также указали на то, что младшая дочь Сумской Анна Борисюк как две капли похожа на звездную маму.

"Ой, я подумала Сальма Хайек", "Похожа на Сальму Хайек. Хотя, вы лучше", "А глаза те же! Красивые, глубокие и выразительные!", "Красавица! Природа и родители постарались на славу", "Ваша младшая доченька похожа на вас на этом фото!", - писали юзеры.

Ольга Сумская показала архивное фото / instagram.com/olgasumska

Ранее в сети захвалили соблазнительные фото Ольги Сумской.