"Это ужас": родственники Началовой устроили войну за наследство певицы

Продолжается война за наследство Юлии Началовой / instagram.com/julianachalova

Родственники певицы Юлии Началовой спустя 40 дней после ее смерти продолжают войну за наследство.

В частности, яблоком раздора послужила квартира Началовой, на которую, кроме несовершеннолетней дочери певицы, также претендует бывший бойфренд артистки — хоккеист Александр Фролов.

По словам отца Началовой Виктора, квартира находится в элитном жилом комплексе в центре Москвы, а Фролов хочет "оттяпать" 50% жилья.

"Это ужас. Он (Фролов) не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли", — рассказал отец Началовой изданию Стархит.

Отметим, что сам Фролов готов предъявить расписку с подписью Началовой о получении Юлией 20 миллионов рублей. Предположительно, расписка была составлена незадолго до того, как певица и хоккеист расстались.

Напомним, ранее сообщалось, что Фролов выиграл дело о долге в 20 млн.