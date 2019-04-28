"Это ужас": родственники Началовой устроили войну за наследство певицы

Александр Фролов готов предъявить расписку на 20 млн с подписью Юлии Началовой.
Родственники певицы Юлии Началовой спустя 40 дней после ее смерти продолжают войну за наследство.
В частности, яблоком раздора послужила квартира Началовой, на которую, кроме несовершеннолетней дочери певицы, также претендует бывший бойфренд артистки — хоккеист Александр Фролов.
По словам отца Началовой Виктора, квартира находится в элитном жилом комплексе в центре Москвы, а Фролов хочет "оттяпать" 50% жилья.
"Это ужас. Он (Фролов) не собирается договариваться, а требует половину квартиры. Он не понимает, наверное, деньги ему глаза закрыли", — рассказал отец Началовой изданию Стархит.
Отметим, что сам Фролов готов предъявить расписку с подписью Началовой о получении Юлией 20 миллионов рублей. Предположительно, расписка была составлена незадолго до того, как певица и хоккеист расстались.
Напомним, ранее сообщалось, что Фролов выиграл дело о долге в 20 млн.