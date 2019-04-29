Елена Кравец впервые показала своих детей / Фото: Квартал 95

Актриса студии Квартал 95 Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Кати и Вани, которые родились 15 августа 2016 года.

Осмелилась показать своих малышей спустя 2,5 года их рождения актриса в интервью 11-летней ведущей Жене Жигалиной для ее YouTube-канала Женин Журнал.

Кравец призналась, что показывала своих детей лишь со спины и прятала их лица из-за своих предрассудков, но теперь готова и показать своих белокурых двойняшек, и рассказать об их характерах и взаимосвязи.

По словам Елены, несмотря на то, что малыши разные в поведении, они всегда поддерживают друг друга.

"Они как будто бы с разных планет. Инь и янь такой. Катя - философ, ученый, немножко космическая девочка, задумчивая, думающая, мечтательная. Ваня тоже очень чувствительный парень, но он - ракета земля-космос Как мне кажется, они дополняют друг друга. Я себе их такими и представляла, когда ходила беременная", - призналась актриса.

Кравец отметила, что Ваня сильнее Кати, он родился раньше на две минуты, поэтому малышке иногда достается от старшего брата.

"Она еще не всегда умеет за себя постоять. Разборки в семье идут, но в тоже время они поддерживают друг друга. Они, правда, не могут друг без друга. Например, если Кате плохо, Ваня всегда пожалеет и погладит. У них очень тесная связь на определенном тонком энергетическом уровне", - заметила Елена.

Что касается воспитания детей, тут Кравец придерживается демократических взглядов – по ее признанию, она мама мягкая, и не понимает, зачем наказывать своих малышей.

"Мы рожаем любимых людей. Я не понимаю, почему нужно выстраивать с ними отношения с позиции "я выше и старше". Я стараюсь максимально их понять, помнить себя в их возрасте, поскольку это очень сильно помогает. Мы часто забываем, что когда-то себя чувствовали также и нам тоже было по-разному. И взрослые реагировали не так, как нам хотелось в тот момент", - считает актриса.

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