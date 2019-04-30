"Вечно молодая" модель раскрыла секрет своей потрясающей внешности

Австралийская модель Донна Омански поделилась секретом, как в 53 года ей удается выглядеть стройной и молодой без пластических операций.

Донна стала моделью в возрасте 15 лет, она, помимо подиума, увлекалась конным спортом, вела активный образ жизни, которого придерживается и сейчас.

Омански регулярно ходит в спортзал, постоянно меняя разновидности тренировок: сейчас она по уши увлечена боксом. По признанию модели, даже когда ей не удается пойти в тренажерный зал, она устраивает долгие пешие прогулки.

Кроме того, Донна уже как пять лет придерживается веганского образа жизни – не ест продукты животного происхождения, и каждый день начинает с зеленого чая. Модель призналась, что никогда в жизни даже не пробовала кофе

Донна уверяет, что никогда не делала пластических операций, чтобы улучшить внешность – лишь в 43 года по настоянию врачей ей пришлось лечь под скальпель хирурга, чтобы скорректировать веки.

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